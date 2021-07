Dal 19 al 21 agosto 2021torna il Siren Festival, tre giorni di musica, cinema e sostenibilità nella bellissima cornice della città di Vasto: tra mare, storia e tradizione.

Un’edizione, quella del 2021, che vuole porre al centro del festival l’importanza della sostenibilità ambientale in ambito culturale.

Un’attenzione che parte dalla stessa line up del festival: per la giornata inaugurale di giovedì 19 agosto all’interno del Cortile D’Avalos si esibiranno la giovane Emma Nolde e Caterina Palazzi “Zaleska” che sonorizzerà “Nosferatu il vampiro” di Murnau, capolavoro del cinema muto del 1922; venerdì 20 agosto sul palco in Piazza del Popolo saliranno Margherita Vicario, cmqmartina e New Candys; sabato 21 agosto sempre da Piazza del Popolo Iosonouncane, Vieri Cervelli Montel e Gold Mass.

Una line up con una maggioranza di musiciste, sicuramente in contro tendenza ma cercata tanto quanto voluta dalla direzione artistica del Siren Festival.

In un periodo storico in cui la questione di genere sta venendo affrontata anche nel mondo culturale e nello specifico in quello musicale per il Siren Festival la sostenibilità sociale passa anche attraverso una partecipazione paritaria tanto sul palco quanto nel backstage. (La redazione)