Angel Olsen annuncia Aisles, EP di cover anni ’80 che sarà disponibile dal 20 agosto 2021, anticipato da un’elegante versione di Gloria.

La mia connessione con questi brani è assoluta. Volevo divertirmi e allo stesso tempo essere spontanea, avevo bisogno di ricordare che potevo farlo! Angel Olsen

Dell’EP fanno parte cinque cover, compreso il primo estratto Gloria (scritta e interpretata da Umberto Tozzi nella sua versione originale, ma portata al successo internazionale da Laura Branigan), oltre alle famosissime Eyes Without A Face di Billy Idol, Safety Dance dei Men Without Hats, If You Leave degli OMD e Forever Young degli Alphaville.

L’EP di cover è stato registrato durante l’inverno del 2020 al Drop of Sun Studio di Asheville con il produttore Adam McDaniel, che Angel Olsen conosce ormai da anni.

Aisles di Angel Olsen sarà disponibile anche su vinile a partire dal 24 settembre 2021 su Somethingscosmic, label personale di Angel Olsen.

A proposito della label Somethingscosmic, la Olsen racconta che è nata per dare libero sfogo alla sua fantasia e alla sua voglia di sperimentare, pubblicare cover, collaborazioni e singoli. La nuova label è associata alla Jagjaguwar, etichetta discografica che ha visto crescere e supportato Angel Olsen fin dagli esordi da solista.

Aisles arriva a breve distanza dal singolo Like I Used To, realizzato a quattro mani con Sharon Van Etten. (La redazione)