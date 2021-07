Dopo la pubblicazione del singolo d’esordio Dust, è ora disponibile Hourglass, il nuovo brano dell’ischitano Leonardo Guarracino, in arte Laín, secondo estratto dall’album di debutto Line of light in uscita nell’autunno del 2021 su Soundinside Records.

L’apatia, lo svuotamento del significato della vita e l’assenza di desideri personali rappresentano tutte condizioni con cui è difficile empatizzare e che generano senso d’incomprensione e grande solitudine. L’amore diventa l’unica forza capace di mettere in piedi un corpo altrimenti vuoto e assume un significato e un peso forse esagerato, ma che proprio per questo diventa un motivo valido per restare aggrappati alla vita e andare avanti. Laín

Atmosfere folk rock d’oltreoceano caratterizzano il sound del giovane cantautore partenopeo e di questo suo nuovo intimo brano, che tratta con toni leggeri il delicato tema della depressione. (La redazione)