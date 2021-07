Dopo aver esordito nel 2014 con un album omonimo, la band post-punk londinese Desperate Journalist tornano con un nuovo lavoro discografico dal titolo Maximum Sorrow!

Maximum Sorrow! è il quarto disco della formazione britannica guidata dalla vocalist Jo Bevan; assieme all’omonimo esordio del 2014, ricordiamo infatti anche i precedenti Grow Up del 2017 e In Search of the Miraculous del 2019.

Pubblicato il 2 luglio 2021 dall’etichetta indipendente di Londra Fierce Panda Records, Maximum Sorrow dei Desperate Journalist è in streaming su Bandcamp. (La redazione)