Si chiamano Super db e nel loro album di debutto fresco di stampa Ecoute Ca propongono una interessante miscela di yacht rock, disco-funk, pop, musica elettronica e sonorità anni 80.

I Super db sono una band di base a Londra formata da 4 elementi (c’è anche un italiano), ciascuno dei quali suona svariati strumenti e fornisce più di un solo contributo musicale, inclusa una rotazione al microfono. Ecoute Ca risente un pochino della disomogeneità che ne consegue, e forse sarebbe stato più incisivo con qualche traccia in meno (sono 12 in totale). Tolto però qualche brano meno ispirato, gran parte del disco risulta piacevole, fresco e scorrevole.



Spiccano particolarmente i momenti più disco-funk: come il brano di apertura Kool Funk con la sua linea di basso calda e palpitante, che già dal titolo rimanda chiaramente a una delle influenze maggiori del gruppo; i Kool & The Gang. Open Line To Me è un’altra fetta di accattivante boogie-disco, con allegri riff di chitarra su un morbido groove ritmato. Mentre Party Music alza decisamente i bmp, e non sfigurerebbe accanto a certe hit degli Earth, Wind & Fire.

Tra funky basslines, dinamiche armonie vocali e atmosfere spensierate, Ecoute Ca fornisce una bella dose di good vibes che ben si adattano alla leggerezza dell’estate. Dopotutto, siamo stati chiusi abbastanza tempo, è ora di goderci un po’ la vita. (Adaja Inira)