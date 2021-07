Luca Persico, detto “O Zulù”, e Marco Messina della formazione hip hop napoletana 99 Posse sono stati condannati a pagare una multa di 8 mila euro per le frasi pronunciate in un video del 2015 contro l’attuale leader della Lega Matteo Salvini.

A rendere pubblica la notizia sono stati diversi quotidiani nazionali che riferiscono la sentenza di primo grado stabilita dai giudici del Tribunale di Napoli. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni.

Nel video pubblicato sui social il 17 febbraio 2015, i 99 Posse esortavano i cittadini a scendere in piazza per manifestare contro Salvini, che veniva definito testualmente «razzista» e «come si dice a Napoli una lota e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città».

Siamo soddisfatti, lo scudo dell’arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio alla persona.