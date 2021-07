The Flood è il primo singolo della formazione vicentina Onceweresixty e si potrebbe descrivere come la perfetta canzone dell’estate per gli amanti dell’indie più sghembo e lo-fi.

Tra spettri di tastiere e ritmi sbilenchi, non senza una istintiva attitudine melodica, The Flood è un piccolo viaggio sonico, come sembra suggerire anche il videoclip che l’accompagna: un furgone ritagliato dal giornale lanciato in un viaggio infinito, perché quello che conta è andare.

Cuore del progetto sono Marco Lorenzoni e Luca Sella, già membri dei Mr60.

The Flood anticipa il primo album della band, in uscita il 17 settembre per Uglydog Records e Beautiful Losers. (La redazione)

