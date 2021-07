Since Grazed è il nuovo e commovente album della storica formazione alternative rock di Chicago Eleventh Dream Day, che da queste parti abbiamo amato fin dagli esordi con il bellissimo Prairie School Freakout.

Since Grazed è un disco dai toni pop e rock sostanzialmente riflessivi e profondi, ma mai melensi, probabilmente uno dei migliori lavori della band di Rick Rizzo (voce e chitarra), Janet Beveridge Bean (batteria e voce) e Douglas McCombs (basso) senza lo storico chitarrista Baird Figi.

In questo nuovo e delizioso album uscito il 2 aprile 2021 per Comedy Minus One, i tre EDD (Rizzo, Bean e McCombs) sono affiancati da Mark Greenberg (tastiere, organo) e James Elkington (chitarre, piano, sintetizzatori).

Con le sue incursioni sonore moderatamente disturbate e le sue atmosfere rarefatte, Since Grazed è uno di quei dischi in cui torneremo a rifugiarci nei momenti di tempesta e solitudine. (La redazione)

