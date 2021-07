Finalmente disponibile la versione riveduta e aggiornata di un classico della didattica musicale: Suonare il basso elettrico. Metodo graduale multistilistico per lo studio di armonia, ritmo e melodia, di Massimo Moriconi.

Il noto bassista romano – noto al grande pubblico per le collaborazioni con artisti come Mina, Antonella Ruggiero e Fabio Concato – ha messo a punto una nuova edizione composta da un unico volume e con le basi disponibili online.

Con Suonare il basso elettrico l’autore Massimo Moriconi si è concentrato su armonia e pratica strumentale in maniera da apprendere facilmente i segreti per interagire al meglio con gli altri musicisti della band, riuscendo in qualche modo a elaborare linee melodiche e assoli originali.

Al di là di apprendere e accumulare le nozioni, l’intento principale di Moriconi è quello di fornire al bassista gli strumenti necessari per sviluppare in modo autonomo il proprio pensiero musicale. D’altronde il suo è un approccio pratico e graduale, che si applica a tutti gli stili musicali più conosciuti e popolari quali pop, jazz, rock, latin, funk, blues, soul…

Il tema portante del libro è l’armonia, materia indispensabile per chi suona il basso: siamo proprio noi a dare il nome all’accordo! Tutto l’arrangiamento di un’orchestra si basa sulle note più basse, sulle quali viene edificato tutto il castello armonico. Un bassista deve conoscere molto bene l’armonia per poter interagire con gli altri strumenti e capire quando dare sostegno e quando invece firmare il brano con un guizzo. Massimo Moriconi

Le basi musicali, disponibili come contenuti digitali ad accesso riservato, consentono di ascoltare degli esempi e cominciare subito a esercitarsi e sperimentale.

Pubblicato il primo gennaio 2021 da Edizioni Curci, Suonare il basso elettrico del musicista Massimo Moriconi è un libro necessario per chi ama questo strumento. (La redazione)

