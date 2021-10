Listen to this article Listen to this article

Il 24 e 25 settembre 2021 Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà sul palco dell’Arena di Verona per due concerti evento unici e irripetibili nel luogo a cui è più legato.

Zucchero porterà nella “sua” Arena il nuovo album Inacustico D.O.C. & Amore, contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti D.O.C. e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Con lui sul Palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson.

Due appuntamenti speciali non solo per il rapporto unico e “da record” tra Zucchero e l’Arena ma anche per le date scelte per questo evento: il 25 settembre è infatti il 66° compleanno di Sugar e quale modo migliore per festeggiarlo se non dal palco di Verona? (La redazione)