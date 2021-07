Sta per partire la XXIII edizione del Festival Abbabula a Sassari. In apertura, il 28 luglio, il concerto di Samuele Bersani, neo-vincitore della Targa Tenco 2021 per il miglior album.

In cartellone, oltre a Samuele Bersani, i concerti e gli spettacoli di Fatoumata Diawara, Ariete, l’omaggio a Domenico Modugno di “Uomini in Frac”, Low-Red e molti altri.

Tutti i concerti si svolgeranno a Piazza Moretti, ad eccezione dell’apertura di Bersani, spostato a Piazza D’Italia a causa delle numerose richieste di biglietti.

La XXIII edizione del Festival Abbabula è pronta dunque a proporsi a una platea che ha voglia di musica e di emozioni fronte palco. Cinque serate in programma a Sassari il 28, 29 e 30 luglio, 2 e 3 agosto 2021.

Undici artisti si alterneranno sul palcoscenico, fra affermati interpreti della canzone d’autore, artisti isolani e giovani promesse rivelate.

Dalla raffinatezza di Samuele Bersani che incarna alla perfezione il dna del festival e della grande musica d’autore, a Fatoumata Diawara, musicista ivoriana dalle forti idee e dal grande carisma che interpreta in musica un’Africa narrata senza compromessi.

Dal fenomeno Ariete, songrwriter che con le sue canzoni ha stregato le nuove generazioni e che spopola in rete, all’omaggio a Domenico Modugno pensato in jazz e affidato al collettivo “Uomini in Frac” composto da Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria).

Il Festival Abbabula è rock, è indie ed è musica autorale, è come l’anima delle Ragazze Terribili, un gruppo di imprenditrici che da oltre venti anni diffonde cultura e lavoro. (La redazione)

