Ferite, feritoie e fermate intermedie è uno spettacolo speciale che racconta un grande viaggio di oltre 30 anni coinvolgendo, nelle tante «fermate intermedie» in giro per l’Italia e non solo, tanti amici musicisti, giornalisti, del mondo dell’arte, della cultura e della società civile.

Non manca, attraverso la rievocazione di canzoni, racconti e aneddoti, colui che è stato più vicino a Paolo Capodacqua in questo viaggio emozionante, ovvero l’indimenticabile Claudio Lolli.

Le canzoni dell’album Ferite&Feritoie, entusiasmante e apprezzatissimo ritorno in proprio alla canzone d’autore da parte di Paolo Capodacqua, sono il nucleo nevralgico e imprescindibile di questo spettacolo.

Come testimonia in modo inequivocabile, nel mezzo di questo video, un grande divulgatore di musica di qualità: Paolo Lucà del mitico Folk Club di Torino.

Il video che segue – ennesima opera d’arte di un maestro quale è Enzo De Giorgi – racconta e propone il nuovo progetto musical-teatrale di Paolo Capodacqua, attraverso la musica, le immagini e le parole stesse del suo protagonista. (La redazione)

