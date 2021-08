Rinomata DJ/Producer e cantante, Damela Ayer aka Nina Kraviz torna con un nuovo EP ispirato alla sua musica pop preferita.

Nata in Siberia, all’età di 19 anni si trasferisce a Mosca per gli studi universitari e durante quegli anni scopre la passione per la musica, iniziando a cimentarsi in questo mondo e nel 2007 pubblica il suo primo singolo.

Anno dopo anno la sua popolarità travalica i confini, arrivando a suonare allo Space di Ibiza e in vari club di Mykonos!

Il nuovo singolo Skyscrapers, pubblicato il 16 luglio 2021, spiana la strada alla pubblicazione del suo prossimo album che sarà vario dal punto di vista stilistico.

In Skyscrapers Nina Kraviz esplora un nuovo approccio più tradizionale al suo modo di scrivere canzoni. Scoprendo il suo talento come cantante e performer, la canzone è un inno malinconico e pop che mostra un lato crossover inaspettato ma fresco della dj e producer russa. (La redazione)

