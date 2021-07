Naturalizzato statunitense e attualmente residente in Portogallo, il bolognese Alessandro Cortini – primo musicista italiano a essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame in quanto membro dei Nine Inch Nails – torna con un nuovo affascinante lavoro discografico intitolato Scuro Chiaro.

Con Scuro Chiaro, pubblicato l’11 giugno 2021, Alessandro Cortini prosegue il suo viaggio intimo e sperimentale nel mondo dell’elettronica. (La redazione)

