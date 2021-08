Nato a Minneapolis nel 1958, Prince Rogers Nelson (più semplicemente Prince) è stato sicuramente uno dei personaggi più talentuosi, eclettici e prolifici della cultura musicale pop mondiale.

Capace di mettere insieme, in maniera unica e originale, il soul e l’r&b con l’elettronica e il funk con il rock, Prince ha sempre manifestato un atteggiamento “maniacale” nelle sue produzioni, al punto da voler fare quasi sempre tutto da solo.

Con all’attivo più di 100 singoli e 39 album in studio, il primo pubblicato nel 1978 (For You) e l’ultimo in vita nel 2015 (HITnRUN Phase Two), Prince muore a Chanhassen (Minnesota) il 26 aprile 2016 all’età di 57 anni: viene rinvenuto privo di vita all’interno di un ascensore.

Secondo il referto autoptico, la causa della morte è da attribuirsi a un’overdose accidentale da oppiacei che l’artista assumeva come potente antidolorifico per i suoi dolori lombari.

Tornando alla musica, invece, abbiamo pensato di ricordare il genio di Prince con 10 sue canzoni che potete ascoltare in streaming su Spotify, dall’inconfondibile e celebre Purple Rain alla meno conosciuta e popolare Girl & Boys. Buon ascolto. (La redazione)

Correlati