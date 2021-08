La band indie rock faentina MoMa mette online un nuovo singolo intitolato Addicted, singolo tratto dall’album The Breath Of A Whale in uscita il 10 settembre 2021.

La canzone è accompagnata da un meraviglioso video illustrato opera di Alain Cancilleri.

I MoMa, nati nel 2011, partono dalle sonorità britanniche (i primis Beatles e Smiths), per poi lasciarsi ispirare anche dal sound di band come U2, Radiohead e Stone Roses. (La redazione)

