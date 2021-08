Dal 1° all’11 settembre 2021 si terrà la 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia sotto la direzione artistica di Alberto Barbera e l’organizzazione di Roberto Cicutto.

A presiedere la giuria internazionale di Venezia 78 sarà il regista sudcoreano Bong Joon-ho.

Il primo dei 21 lungometraggi in concorso ad essere trasmessi sarà Madres Paralelas di Pedro Almodóvar.

Film in concorso a Venezia 78

AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D’Innocenzo

America Latina è un film di genere thriller del 2021 diretto da Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo con Elio Germano e Astrid Casali.

UN AUTRE MONDE di Stéphane Brizé

Un Autre Monde è un film drammatico del 2021 diretto da Stéphane Brizé con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker.

IL BUCO di Michelangelo Frammartino

Il buco è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Michelangelo Frammartino, con Paolo Cossi e Jacopo Elia.

LA CAJA di Lorenzo Vigas

La Caja è un film drammatico del 2021 diretto da Lorenzo Vigas con Roman Lutskyi e Andriy Rymaruk.

THE CARD COUNTER di Paul Schrader

The Card Counter è un film drammatico, thriller del 2021 diretto da Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan e Willem Dafoe.

COMPETENCIA OFICIAL di Gaston Duprat e Mariano Cohn

Official Competition è un film di genere commedia, drammatico del 2021, diretto da Mariano Cohn, Gastón Duprat, con Penélope Cruz e Antonio Banderas.

È STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino

È stata la mano di Dio è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Paolo Sorrentino, con Filippo Scotti e Toni Servillo.

L’ÉVÉNEMENT (HAPPENING) di Audrey Diwan

Happening è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Audrey Diwan, con Anamaria Vartolomei e Kacey Mottet Klein.

FREAKS OUT di Gabriele Mainetti

Freaks Out è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Gabriele Mainetti, con Aurora Giovinazzo e Claudio Santamaria.

ILLUSIONS PERDUES di Xavier Giannoli

Illusions perdues è un film di genere drammatico, storico del 2021 diretto da Xavier Giannoli con Cécile De France e Gérard Depardieu.

CAPTAIN VOLKONOGOV ESCAPED di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov

Captain Volkonogov Escaped è un film drammatico del 2021 diretto da Aleksey Chupov e Natasha Merkulova con Yuriy Borisov, Vladimir Epifantsev, Aleksandr Yatsenko, Natalya Kudryashova.

LEAVE NO TRACES di Yan P. Matuszynski

Leave No Traces è un film drammatico del 2021 diretto da Jan P. Matuszynski con Tomasz Kot, Agnieszka Grochowska, Robert Wieckiewicz, Tomasz Zietek.

THE LOST DAUGHTER di Maggie Gyllenhaal

The Lost Daughter è un film di genere drammatico del 2021, diretto da Maggie Gyllenhaal, con Olivia Colman e Dakota Johnson.

MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar

Madres Paralelas è un film di genere drammatico del 2021 diretto da Pedro Almodovar con Penélope Cruz e Rossy de Palma.

MONA LISA AND THE BLOOD MOON di Ana Lily Amirpour

Mona Lisa and the Blood Moon è un film fantasy del 2021 diretto da Ana Lily Amirpour con Jeon Jong-seo, Kate Hudson, Craig Robinson, Evan Whitten e Ed Skrein.

ON THE JOB: THE MISSING EIGHT di Erik Matti

On the Job 2: The Missing 8 è un film di genere azione, poliziesco, drammatico del 2021 diretto da Erik Matti con Andrea Brillantes e Christopher De Leon.

THE POWER OF THE DOG di Jane Campion

The Power of the Dog è un film del 2021, diretto da Jane Campion, con Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons.

QUI RIDO IO di Mario Martone

Qui rido io è un film di genere biografico del 2021 diretto da Mario Martone con Toni Servillo e Maria Nazionale.

SPENCER di Pablo Larrain

Spencer è un film di genere drammatico, biografico del 2021, diretto da Pablo Larraín, con Kristen Stewart e Timothy Spall.

SUNDOWN di Michel Franco

Sundown è un film di genere Drammatico del 2021 diretto da Michel Franco con Charlotte Gainsbourg e Tim Roth.

REFLECTION di Valentyn Vasyanovych

Reflection è un film drammatico del 2021 diretto da Valentyn Vasyanovych con Roman Lutskyi, Andriy Rymaruk, Dmitriy Sova, Vasiliy Kukharskiy, Nadiya Levchenko.

A seguire al Lido di Venezia l’importante mostra cinematografica ci saranno, come ogni anno, i nostri inviati Alessandro Grainer e Stefania Michelato. (La redazione)

