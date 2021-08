No Desire Control è il nuovo album di Lora & The Stalkers, in uscita il 17 settembre 2021 e anticipato dal video di Lonely Heart.

A proposito del primo singolo e video estratto dal nuovo disco, ecco cosa dice la leader della formazione romana Lora Ferrarotto.

È una canzone per i fragili, i sognatori, per chi si sente estraniato dal mondo perché troppo sensibile. Nel video un cuore ingombrante gira per la città tutto solo, è una metafora di sentimenti tanto profondi e intensi da creare una bolla di solitudine, una distanza involontaria da tutti gli altri. Una dedica a chi ha un profondo bisogno di essere compreso e amato. Lora Ferrarotto

Registrate da Luca Sapio a Roma ai Blind Faith Studios, i brani di No Desire Control parlano di desiderio, passione, fantasia e riscatto, un universo emotivo che tocca le coscienze di tutti, tra reminiscenze del passato e speranze nel futuro.

La musica di di Lora & The Stalkers è un atto d’amore verso il rock viscerale ed energico, tra il post-punk di Manchester, le armonie californiane Anni ’50 e ’60 e la scena romana, con rimandi a visioni estatiche tipiche della scena dream pop contemporanea.

Lora & The Stalkers nascono nel 2016 dalla cantante e musicista Lora Ferrarotto e dal polistrumentista e compositore Alex Meozzi, attivo anche nella resident band del programma tv Stracult.

Due anni dopo debuttano con un disco autoprodotto e l’anno scorso entrano nel roster della Bilnd Faith, la label romana che ha già nel roster la leggendaria Marta High, la leggendaria diva soul/funk e vocalist di James Brown, il pluripremiato Sugaray Rayford, il polistrumentista maliano Baba Sissoko e il bassista jazz Pierpaolo Ranieri.

Da Phil Spector ai Chromatics con Norman Petty e Dick Dale nel cuore, sono questi i principali riferimenti di Lora & The Stalkers. (La redazione)

