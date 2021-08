Freshman Woes è un produttore hip hop con radici sia nel Midwest che nella West Coast. Nel 2016, però, si trasferisce nella piccola città di Sumter, nella Carolina del Sud.

Lì, tuttavia, si ritrova isolato dalla famiglia, dagli amici e da tutto ciò a cui era precedentemente abituato, rendendosi conto di non essere felice e che la sua vita necessitava di profondi cambiamenti.

Dal quel momento in poi Woes decide di intraprendere una vita molto più disciplinata e motivata, che gli permette di guadagnarsi la libertà economica e di completare il suo corso di laurea, ma anche di dedicarsi alla sua più grande passione: l’hip hop.

Alla fine del 2019, con il figlio adolescente, i dischi e l’attrezzatura musicale, Woes decide di allontanarsi da sua moglie in seguito a un matrimonio che da tempo non funzionava. Comincia così una battaglia legale per il divorzio e la custodia del figlio.

Nel gennaio del 2020, l’hip hop diventa il suo rifugio principale e inizia a pubblicare musica per i più importanti servizi di streaming. Poi, a marzo, arriva il COVID-19 che cambia il mondo così come lo conoscevamo e, per la prima volta, il produttore statunitense ha l’opportunità di immergersi completamente nella sua arte preferita.

Contatta MC, lavora su nuove canzoni e continua a far trapelare al mondo pezzi e frammenti della sua musica. A partire da dicembre 2020, Woes comincia a ricevere riconoscimenti su Shade 45, la stazione di musica hip hop del rapper americano Eminem, su Rap Station Network di Chuck D, Okayplayer, 2DopeBoyz e molti altri. A quel punto dunque, visti i numerosi apprezzamenti, decide finalmente di iniziare a mixare e masterizzare quello che sarà il suo album di debutto: Thank You Rap Gods.

Un disco a lungo rimandato che include brani scritti tra il 2015 e il 2020 e che vede la partecipazione di tanti nomi (noti e non) dell’hip hop a stelle e strisce.

Pubblicato il 6 agosto 2021, Thank You Rap Gods è un crogiolo rap di epoche e sottogeneri diversi attraverso cui Freshman Woes è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita.

Un album che chiude un capitolo difficile della vita del producer americano e che pone le basi per qualcosa di completamente nuovo. (La redazione)

