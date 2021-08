Il cantautore Andrea Chimenti torna con un nuovo singolo, Milioni, estratto dal nuovo album Il deserto, la notte, il mare in uscita il 5 novembre 2021 per Vrec Music Label.

Andrea Chimenti si appresta a tornare così sulle scene musicali con materiale inedito a 6 anni dal disco Yuri (2015) per quello che sarà il suo decimo album in studio.

Un primo appuntamento per ascoltare un estratto del nuovo album in anteprima sarà la sera del 2 Ottobre 2021 al Teatro Masini di Faenza all’interno del prossimo MEI 2021 dove l’artista si esibirà in uno showcase e ritirerà il Premio alla Carriera.

Dal 1983 al 1989 Andrea Chimenti è il cantante dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock italiano. Con i Moda realizza tre album per l’etichetta I.R.A. prodotti da Alberto Pirelli. Nel 1990 inizia la sua carriera solista.

Numerose inoltre le compilation e collaborazioni di Andrea Chimenti, ricordiamo quella con Mick Ronson, David Sylvian, Steve Jansen, Mick Karn, Gianni Maroccolo, Piero Pelù, Federico Fiumani, Giancarlo Onorato e tanti altri.

Nel teatro e cinema lavora come attore e realizza colonne sonore, installazioni e sonorizzazioni di mostre d’arte. Mette in musica testi di Ungaretti, Pessoa, brani tratti dal Qohelet e Cantico dei Cantici.

Scrive tanti racconti e il suo primo romanzo Yuri esce nel 2014 per la casa editrice Zona. Nel 2020 pubblica L’Organista di Mainz una raccolta di 5 racconti con allegato l’audiolibro.

A novembre del 2021 è prevista infine l’uscita del suo nuovo album Il deserto, la notte, il mare, anticipato da questo primo singolo dal titolo Milioni, uno dei brani più significativi del suo prossimo lavoro discografico.

Milioni vede la partecipazione speciale del sassofonista dei Van Der Graaf Generator David Jackson mentre la produzione del singolo (così come dell’intero nuovo album) è dello stesso Chimenti con Cristiano Roversi (già membro dei Moongarden). (La redazione)

