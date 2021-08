In questa estate decisamente rovente, abbiamo pensato di stilare per voi – ma anche per noi – una playlist di brani refrigeranti.

Sono canzoni del 2021. Si va da Marechià di Nu Genea (feat. Célia Kameni) a Emotional Healer di Space Ghost, passando per Unseen and Unknown di Kayla Painter. Buon ascolto. (La redazione)

Playlist su Spotify (click here)

Singoli brani da ascoltare (via Bandcamp)

