Leon Bridges, già vincitore di un Grammy Award nella categoria “R&B recording artist”, è tornato con un nuovo album in studio dal titolo Gold-Diggers Sound.

«Ho passato due anni a suonare in quello che è considerato il paradiso dei musicisti. Ci siamo spostati senza sforzo dalla pista da ballo allo studio. Finivamo le nostre tequila alle 10:00, ci svegliavamo con un caffè e ci rimettevamo al lavoro alle 22:00. È stato tutto per amore dell’r&b e della musica. Questo è il mio album più sensuale e consapevole fino ad oggi e non vedo l’ora di farvelo ascoltare».

Leon Bridges