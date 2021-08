Dopo aver bruciato le tappe con i primi due album A Laughing Death in Meatspace (2018) e Braindrops (2019), i Tropical Fuck Storm tornano con un nuovo lavoro discografico dal titolo Deep States.

In uscita il 20 agosto 2021 per Joyful Noise, Deep States si preannuncia come il disco della maturità e della consacrazione internazionale della band australiana.

Un album che si muove abilmente tra sonorità e generi differenti, talvolta anche discordanti. (La redazione)

