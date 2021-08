La Burka Band (conosciuta talvolta anche Blue Burqa Band) è un trio indie rock tutto al femminile formatosi nell’ottobre del 2002 durante un laboratorio di musica presso l’Institute of Learning Music di Kabul (Afghanistan).

Benché in netta opposizione al regime fondamentalista islamico, per non subire ritorsioni da parte degli integralisti, la formazione afghana si è sempre esibita e fatta ritrarre con il tradizionale burqa.

Con uno stile compositivo che all’occorrenza sa essere ironico e dissacrante, nel 2003 la band di Kabul pubblica il primo singolo dal titolo Burka Blue, edito da Monika Enterprise, con il quale – grazie al remix del brano da parte della DJ tedesca Barbara Morgenstern – si guadagna l’attenzione del pubblico europeo, soprattutto tedesco.

È in Germania infatti che la Burka Band viene chiamata a esibirsi per la prima volta dal vivo in un Paese estero.

Segue nel 2004, per l’etichetta discografica Ata Tak, Ata Tak, un disco che include Burka Blue e No Burka con i relativi remix, rispettivamente dei producer Barbara Morgenstern e A Certain Frank.

A oggi non sappiamo esattamente dove siano, cosa facciano e se siano ancora attive. Ciò che possiamo dirvi è che il 5 marzo 2021 è uscito per la piccola label Fun In The Church un nuovo EP di tre brani dal titolo I Care For You. Buon ascolto. (La redazione)

