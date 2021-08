Dopo due album di cover, Remain in Light del 2018, e Celia del 2019, disco che le è valso un Grammy nel 2020, l’artista beninese Angélique Kidjo torna con un nuovo lavoro discografico dal titolo Mother Nature.

Un album che mette al centro la terra e la natura con cui la cantante sembra instaurare una sorta di dialogo.

«Madre natura ci ha già avvertito: “Non senti il conto alla rovescia, non vuoi fermare la bomba?”. Non abbiamo ancora ben chiaro che non c’è altro ecosistema tranne quello che conosciamo e dovremmo tenercelo stretto. Se non agiamo presto come singoli, come popoli e come governi perderemo il nostro futuro e quello dei nostri figli e nipoti».

Angélique Kidjo, la Repubblica, 20 giugno 2021.