Paul McCartney, nell’annunciare il suo nuovo libro, The Lyrics: 1956 to the Present, rivela una sorpresa per tutti i fan dei Beatles.

Tra le 154 canzoni incluse nell’opera del musicista inglese vi è il testo di un brano mai registrato dai Fab Four.

La canzone si intitola Tell Me Who He Is sarà sicuramente un ulteriore oggetto di studio da parte di critici e appassionati dello storico quartetto britannico.

Il doppio volume di Paul McCartney sarà pubblicato il 2 novembre 2021 dalla casa editrice Allen Lane, naturalmente in lingua originale. (La redazione)

