I Flora Cash, duo indie folk svedese composto da Shpresa Lieshaj e Cole Randall, hanno annunciato l’uscita del nuovo album dal titolo Our Generation.

Our Generation è il seguito dell’ottimo riscontro di critica e pubblico ricevuto con il disco Baby, It’s Okay uscito nel 2020.

Il singolo You’re Somebody Else, estratto dall’album Nothing Lasts Forever (and It’s Fine), è stato uno dei singoli più suonati dalle radio indipendenti americane nel 2017 e ha dato al duo la possibilità di esibirsi dal vivo per importanti show televisivi come il The Late Late Show di James Corden.

Anticipato dal singolo We Used to laugh/9 to 9, Our Generation sarà pubblicato il 22 ottobre 2021 da Flower Money Records e Secretly Distribution. (La redazione)

Correlati