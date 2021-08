I DIIV del newyorkese Zachary Cole Smith sono senza dubbio una delle migliori realtà contemporanee in fatto di “rock alternativo”.

A metà strada tra la new wave oscura e malinconica dei Cure e il noise intellettuale dei Sonic Youth, la band di Brooklyn, New York City, realizzano un sound decisamente accattivante che si muove abilmente tra post-punk, dreampop e shoegaze.

Il progetto DIIV, messo su nel 2011 da Zachary, ha all’attivo finora tre ottimi album: Oshin del 2012, Is the Is Are del 2015 e Deceiver del 2019.

A partire da oggi i tre dischi sono in streaming integrale sul nostro blog via Bandcamp. Il nostro preferito? Il secondo, Is the Is Are del 2015. Almeno per ora. Buon ascolto. (La redazione)

Oshin (2012)

Is the Is Are (2015)

Deceiver (2019)

