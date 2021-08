È morto oggi, domenica 29 agosto, all’età di ottantacinque anni, un gigante della musica reggae e dub: il giamaicano Lee “Scratch” Perry.

A dare la notizia e a ricordare l’artista è Andrew Holness, Primo ministro della Giamaica.

Le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan del leggendario produttore discografico e cantante, Rainford Hugh Perry OD, affettuosamente conosciuto come “Lee Scratch” Perry.

Perry è stato un pioniere nello sviluppo della musica dub negli anni ’70 con la sua precoce adozione di effetti da studio per creare nuovi strumentali di tracce reggae esistenti.

Ha lavorato e prodotto vari artisti, tra cui Bob Marley and the Wailers, the Congos, Adrian Sherwood, the Beastie Boys e molti altri. Indubbiamente, Lee Scratch Perry sarà sempre ricordato per il suo prezioso contributo alla confraternita musicale. Possa la sua anima riposare in pace.