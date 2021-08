Everything è l’album di debutto del quintetto di Chicago Bnny, ma potrebbe anche essere una specie di “registrazione sul campo” proveniente dal solitario paese del dolore.

Scritto dalla cantante Jess Viscius in sessioni durate diversi anni, mentre elaborava la morte del partner, Everything non è altro che la cronaca d’amore e di perdita nella sua forma più complessa e persistente.

Viscius e i compagni band – la sorella gemella Alexa Viscius e gli amici Tim Makowski, Matt Pelkey ​​e Adam Schubert – hanno disegnato un disco di canzoni noir inchiostrate, con la voce quasi sussurrata di Viscius che dà al lavoro un tocco di equilibrio ma allo stesso tempo di vulnerabilità.

Benché la prima metà dell’album sia stata scritta nel bel mezzo di una relazione tumultuosa e la seconda all’indomani della morte, entrambe le parti sono permeate dal romanticismo, anche quando Viscius racconta della sua rabbia e della sua delusione.

Con Everything, pubblicato il 25 agosto 2021 da Fire Talk Records, la leader dei Bnny esce dal suo morbido guscio mettendo a nudo la sua anima attraverso 14 canzoni dalla profondità assoluta. (La redazione)

