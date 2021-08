Dopo il successo della scorsa edizione con sold out in tutte le piazze centrali della Città di Faenza e oltre 450 mila spettatori on line, il 1, 2 e 3 ottobre torna a Faenza (Ravenna) il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, torna la più importante rassegna della musica indipendente italiana alla sua ventiseiesima edizione ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Giunto al suo 26° anno, il MEI 2020 +1 si presenterà con concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini.

Ecco i primi appuntamenti confermati.

VENERDÌ 1 OTTOBRE

Ore 16:00 – Galleria Voltone della Molinella e Palco Giovani in Piazza della Libertà

o Inaugurazione con Memorie Magnetiche – Omaggio a Titta ed al Rock del Territorio.

Ore 21:00 – Teatro Masini di Faenza, Piazza Nenni, già della Molinella

o Omaggio ai 40 anni senza Rino Gaetano con RINO GAETANO BAND, DIANA TEJERA, PIERDAVIDE CARONE e altri ospiti. All’ingresso in esclusiva la Figurina Celebrativa per i 40 anni senza Rino a tiratura limitata.

SABATO 2 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 alle 24:00 di sabato e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Palazzo delle Esposizioni, Corso Mazzini

o Inaugurazione Fiera del Disco, degli Strumenti Musicali, delle Etichette Discografiche Indipendenti, dei Promoter, dell’Editoria, del Fumetto, delle Figurine e tanto altro, con concerti, presentazioni, firmacopie, progetti in uscita esclusiva a tiratura limitata.

Dalle ore 11:00 alle 20:00 e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Galleria del Voltone della Molinella in Centro Storico

o Mostra Free Patrick Zaki, i poster finalisti del contest Internazionale in collaborazione con Voci per la Libertà ed Amnesty International con set acustico di artisti e band emergenti.

o Mostre, Incontri, Convegni, Presentazioni e Workshop.

o Assegnazione dei premi del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente.

o Assemblea del Coordinamento StaGe! e Indies con gli interventi di tutti gli operatori sul futuro del settore: ospiti con interventi e talk gli artisti PIOTTA, HER, RENATO MARENGO e ENRICO CAPUANO.

o Presentazione della Carta dei Servizi a supporto di autori ed editori, produttori, artisti, interpreti ed esecutori a cura di AudioCoop, Rete dei Festival, AIA – Associazione Italiana Artisti, Esibirsi, Siedas, Music Day, Terapia Arte Intensiva e altri operatori.

o Premiazione di Enrico Melodia e Carlo Maria Barracano, i vincitori di Mozart… e tu?e dei vincitori del contest La Musica è Lavoro.

Dalle ore 15:00 e dalle ore 9:00 di domenica 3 ottobre – Centro Storico

o Forum del Giornalismo Musicale e Targa MEI Musicletter

Ore 16:00 – Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

o I migliori giovani talenti emergenti italiani indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della Rete dei Festival e dei Contest che ha scoperto in quindici anni di attività tantissimi tra i più importanti artisti italiani oggi di successo.

Ore 20:00 – Piazza del Popolo

o Concerto di NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE (Premio alla Carriera), AMERIGO VERARDI (Miglior Artista Indipendente dell’Anno), CMQMARTINA (Miglior Artista Indipendente Giovane dell’Anno), VV, GIUSE THE LIZIA, LORENZO KRUGER (MigliorArtista Romagnolo 2021), INNOCENTE, MADDALENA e altri in via di definizione.

Ore 20:00 – Teatro Masini

o Finale del Premio dei Premi con Asteria, Nervi, Monica Sannino, Jamila, Marcello Graduato, Andrea Santelli, Marta Frigo. I migliori giovani talenti della canzone d’autore provenienti dai festival dedicati ai cantautori scomparsi da tutta Italia.

o Finale di RiarrangiaRiz – I migliori giovani talenti dell’arrangiamento alle prese con i brani di Riz Ortolani

o Premi AudioCoop e Afi ai migliori progetti musicali produttivi e artistici.

Tra gli ospiti ANDREA CHIMENTI, CLAVER GOLD, DONELLA DEL MONACO e EDOARDO DE ANGELIS.

DOMENICA 3 OTTOBRE

Dalle ore 15:00 – Ridotto Teatro Masini

o Concerto del pianista Maurizio Mastrini – In collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti.

Dalle ore 16:00 – Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

o I migliori giovani talenti emergenti italiani indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della Rete dei Festival e dei Contest che ha scoperto in quindici anni di attività tantissimi tra i più importanti artisti italiani oggi di successo.

Dalle ore 18:00 – Teatro Masini

o Concerto di GIOVANNI LINDO FERRETTI (foto in alto), al quale sarà consegnato il Premio alla Carriera e che canterà alcuni brani del repertorio di Cccp, Csi, Pgr e della sua carriera musicale da solista. (La redazione)

