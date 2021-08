Hot Sass è il nuovo album della statunitense Liz Cooper e arriva a breve distanza dall’esordio Window Flowers, uscito nel 2018 come Liz Cooper & The Stampede.

La nuova prova da solista della rocker di Nashville è stata prodotta durante una lunga session dal vivo da Benny Yurco, già collaboratore di Michael Nau, Grace Potter & the Nocturnals, presso i Little Jamaica Recordings di Burlington, Vermont.



Il nuovo album parla di me e di quello che ho imparato sulla donna che sono non è sempre carino. Sto ancora somatizzando le nuove canzoni, ci sto ancora pensando. “Hot Sass” è un tassello di quello che stava accadendo nella mia vita. Voglio continuare a fare arte che rappresenti me, i momenti della mia vita e le persone intorno a me.

Liz Cooper