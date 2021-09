I Pond sono tra i nomi principali della scena indie australiana e tra i massimi esponenti di quella psych rock con gli amici Tame Impala e King Gizzard and The Lizard Wizard.

Proprio con i Tame Impala la band ha un rapporto che dura ormai da anni, visto che Nick Allbrook e Jay Watson dei Pond in passato hanno fanno parte della formazione di Kevin Parker.

9 è il nono lavoro discografico sulla lunga distanza della band guidata da Nick Albrock, Jay Watson e Shiny Joe Ryan, e arriva a due anni di distanza dall’ottimo Tasmania e dopo il consenso di critica e pubblico ricevuto dai precedenti The Weather e Man It Feels Like Space Again.

9 sarà pubblicato il 1° ottobre 2021 per Spinning Top Records e Secretly Distribution ed è anticipato dal singolo Human Touch. (La redazione)

Correlati