Strand of Oaks, ovvero il progetto indie folk di Tim Showalter, ha annunciato l’uscita dell’ottavo album, In Heaven, per la sua personalissima etichetta Galacticana e Thirty Tigers

Dopo aver pubblicato i precedenti lavori per Dead Oceans, In Heaven, in uscita il primo ottobre 2021, non è solo il primo album di Strand of Oaks per una nuova label, ma anche il primo disco dopo il trasferimento di Showalter ad Austin, Texas.

Il seguito di Eraserland è stato realizzato con il produttore Kevin Ratterman a Los Angeles con una band di amici composta da Carl Broemel e Bo Koster dei My Morning Jacket e il contributo di James Iha degli Smashing Pumpkins nella canzone Easter.

In Heaven di Strand of Oaks è un lavoro che parla di amore, perdite e della ritrovata sobrietà. (La redazione)

