Il 24 settembre 2021uscirà Join The Ritual, un album che celebra i 25 anni dell’etichetta indie di culto Jagjaguwar.

Al disco hanno partecipato Spencer Krug, The Besnard Lakes, They Hate Change, Angel Olsen, Bruce Hornsby, Jamila Woods, Nap Eyes, S. Carey, Pink Mountaintops, Cut Worms e Okay Kaya con cover di brani che hanno definito il suono della label di Bloomington, Indiana.

In Join The Ritual ci sono reinterpretazioni di brani di R.E.M., Slint, Stereolab, Dinosaur Jr., Teenage Fanclub, Low, Built To Spill, Tracy Chapman, Smog e Jad Fair. (La redazione)





