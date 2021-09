I Fleshtones – re del garage rock – festeggiano 45 anni di carriera con un nuovo singolo in uscita il 12 novembre 2021 per Yep Roc Records.

La formazione del Queens, New York, non ha mai smesso di fare rock and roll sin dal loro debutto al CBGB nel 1976, e celebrano questo importante anniversario con un nuovo singolo in lingua spagnola, scritto dal leader Peter Zaremba, dal titolo Mi Engañaste Bien.

Decimos Yeah!, brano sul lato B del 45 giri in edizione limitata, è invece una cover di We Say Yeah di Cliff Richard, cantata sempre in lingua spagnola ed eseguita nell’inimitabile stile dei Fleshtones.

Il video di Mi Engañaste Bien è stato diretto dal regista Olivier Davy. (La redazione)

