Uscirà il 9 ottobre 2021 per Time To Kill/Hellnation, il nuovo atteso album della storica street punk band capitolina Gli Ultimi.

Il disco, intitolato Sine Metu, è anticipato da un nuovo singolo Favole cui videoclip è stato scritto, disegnato e diretto da Zerocalcare.

“Favole” è un pezzo cruciale per noi, perché la sua scrittura ha sancito la fine di quella lunga pausa che ci eravamo presi prima di riprendere a suonare. Cattura quel preciso momento in cui eravamo sospesi tra la voglia di arrenderci e quella di andare avanti; tra disillusione e il desiderio di riscatto. Per fortuna il secondo stato d’animo ha preso il sopravvento ed è nato “Sine Metu”. La collaborazione con Michele “Zerocalcare” ci riempie d’orgoglio; con lui c’è un rapporto di stima e amicizia da molti anni e, tra i vari provini che gli avevamo mandato, ha scelto “Favole” per realizzare il video, tenendo fede a una vecchia promessa che ci eravamo fatti qualche anno fa. Gli Ultimi

Per il fumettista romano è il secondo videoclip musicale della carriera e viene pubblicato in anticipo rispetto alla prossima uscita della serie Tv che ha realizzato per Netflix.

Con Favole Zerocalcare racconta, come in una disillusa favola moderna, di un qualsiasi ragazzino disadattato di periferia, il quale, incontrando per caso spiriti affini, si appassiona alla cultura punk ritrovandosi così a crescere in una comunità che contribuisce alla sua formazione e alla sua identità.

Di seguito il nuovo videoclip Favole della formazione romana. (La redazione)

Correlati