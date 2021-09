Hey What è il tredicesimo disco sulla lunga distanza dei Low in ventisette anni, e il terzo con il produttore BJ Burton.

Il nuovo album vede il gruppo concentrato sulla sua musica, rimanendo fuori dalla mischia e mantenendo la propria fede nel trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi e nel trasformare la dualità dell’esistenza in inni da condividere.

In questi dieci pezzi, le ineffabili e familiari armonie di Alan Sparhawk e Mimi Parker tornano a mescolare melodia e sonorità distorstorte come pochi altri sono riusciti a fare in questi ultimi venti anni.

Hey What, in uscita il 10 settembre 2021 per Sub Pop Records, è la prima uscita della band dopo Double Negative, uno degli album meglio recensiti del 2018, con riconoscimenti di fine anno da Uncut, The Guardian, Mpjo, NPR, Vulture, The Wire e altri. Un album che si è anche guadagnato il posto come “Miglior album degli anni 2010” su Aquarium Drunkard, Brooklyn Vegan, Pitchfork, e Stereogum.

I Low hanno annunciato un tour mondiale di 30 date con spettacoli nel Nord America che inizieranno a marzo 2022, con date nel Regno Unito e in Europa che seguiranno a maggio. La band di Duluth, Minnesota, toccherà l’Italia con un’unica data al Teatro Duse di Bologna il 12 maggio 2022. (La redazione)

