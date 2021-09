La cantautrice statunitense Mega Bog (all’anagrafe Erin Birgy) torna con un altro delizioso album di avant-pop dal titolo Life, and Another.

Pubblicato il 23 luglio 2021 da Paradise of Bachelor, Life, and Another di Mega Bog vede la partecipazione di Zach Burba (iji) e James Krivchenia dei Big Thief, che ha anche co-prodotto il disco. (La redazione)

Correlati