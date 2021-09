I Lambchop di Kurt Wagner sono sempre di più un progetto aperto, e quest’ultimo album intitolato Showtunes ne è un esempio lampante.

Pensato per essere eseguito dal vivo all’Eaux Claires Festival 2020 nel Wisconsin con il supporto di Andrew Broder, Ryan Olson e Twit One, Showtunes è stato registrato in studio dopo l’annullamento dell’evento musicale in seguito alla Pandemia.

Kurt Wagner ha dunque deciso di realizzare il disco in remoto con i contributi di CJ Camerieri, Twit One, James McNew degli Yo La Tengo e Jeremy Ferguson che è anche co-produttore di Showtunes.

La scatto di copertina, realizzato da Elise Tyler, vede protagonista il cane Rookie.

Showtunes è uscito il 21 maggio 2021 per le label Merge Records e City Sland. (La redazione)

