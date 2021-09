Bruce Springsteen ha tenuto un’esibizione struggente al memoriale del ventesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre 2001 a New York.

Per la triste ricorrenza Bruce Springsteen ha cantato I’ll See You in My Dreams, brano estratto dall’album Letter to You del 2020.

Di seguito il video dell’esibizione del Boss alla presenza del Presidente Joe Biden e di un folto pubblico. (La redazione)

