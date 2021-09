Il trio di Montreal Suuns è una delle più rispettate formazioni avant-rock internazionali capaci di ritagliarsi un pubblico sia nella scena indie-rock che elettronica.

Il 3 settembre 2021 è uscito per Joyful Noise il nuovo album della band canadese dal titolo The Witness, una sorta di risposta al lungo periodo di isolamento imposto dalla Pandemia.

The Witness ci restituisce i Suuns in una forma smagliante, consapevoli dei propri mezzi e di tutta l’esperienza accumulata in studio e dal vivo negli ultimi anni.

Il nuovo lavoro discografico del gruppo composto oggi da Ben Shemie, Liam O’Neill e Joseph Yarmush, con i suoi richiami all’elettronica ambient contemporanea e le sue atmosfere tanto oniriche quanto spettrali, potrebbe far invidia alle migliori formazioni psych e indie rock. (La redazione)

