Formatisi nel 2003 a Cincinnati, Ohio, gli Heartless Bastards sono una delle più note realtà americane capaci di coniugare indie e alternative country-rock.

Guidati dalla talentuosa cantante e chitarrista Erika Wennerstrom, la band americana pubblica il sesto album della carriera dal titolo A Beautiful Life.

Il nuovo album arriva a sei anni di distanza da Restless Ones ed è stato registrato da una formazione di primo piano, con musicisti e turnisti di primo livello: il chitarrista Lauren Gurgiolo (Okkervil River), il batterista Greggory Clifford (White Denim), il polistrumentista Jesse Chandler (Mercury Rev, Midlake), il tastierista Bo Koster (My Morning Jacket), il chitarrista ritmico David Pulkingham (Patty Griffin) e il bassista Jesse Ebaugh.

Al centro di A Beautiful Life c’è sempre la figura emblematica di Erika Wennerstrom, che è compositrice dei brani nonché produttrice del disco insieme a Kevin Ratterman (Strand Of Oaks, Jim James, White Reaper).

Pubblicato il 10 settembre 2021, A Beautiful Life è il primo lavoro degli Heartless Bastards per Thirty Tigers, dopo aver pubblicato importanti dischi per etichette discografiche di culto come Fat Possum e Partisan Records. (La redazione)

Correlati