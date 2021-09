Il rapper statunitense Lonnie Rashid Lynn, aka Common, torna la seconda parte di A Beautiful Revolution (Pt. 1) pubblicato nel 2020.

Il nuovo album, uscito il 10 settembre 2021 sempre per Loma Vista Recordings, è in streaming integrale via Bandcamp.

A Beautiful Revolution (Pt. 2) è un altro interessante disco che mescola hip hop, afrobeat e r’n’b contemporaneo. Buon ascolto. (La redazione)

