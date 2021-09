Dopo l’annuncio della sospensione del tour 2021 dei Dead Can Dance dovuta al protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus Covid-19, sono ora ufficiali le nuove date italiane, originariamente previste (e poi annullate) per venerdì 2 e sabato 3 aprile di quest’anno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I concerti del duo anglo-australiano composto da Lisa Gerrard (contralto) e Brendan Perry (baritono) si terranno venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022 al Gran Teatro Geox di Padova.

I Dead Cand Dance si sono formati nel 1981 a Melbourne, Australia, e hanno esordito nel 1984 con un album omonimo. L’ultimo lavoro in studio, il nono della carriera, è Dionysus del 2018.

Tra i nostri dischi preferiti del duo c’è The Serpent’s Egg del 1988, che contiene la meravigliosa e suggestiva traccia d’apertura The Host of Seraphim. (La redazione)

