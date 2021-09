Dead Nature è il progetto solista del britannico Tarek Musa, già membro degli Spring King nonché produttore di band come The Big Moon, Genghar, Dream Nails, Calva Louise, Police Car Collective.

Watch Me Break Apart è il titolo dell’album di debutto del cantautore di Liverpool che per l’occasione si firma Dead Nature.

Un disco attraverso il quale Musa mette in campo per sé stesso i propri impulsi creativi.

Pubblicato il 23 luglio 2021, Watch Me Break Apart è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

