È in arrivo l’edizione Anno Zero del Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza che quest’anno sarà dedicata a Rino Gaetano, scomparso 40 anni fa.

L’evento, che si terrà dall’1 al 3 ottobre 2021, vedrà protagonisti Luca Carboni, Irene Grandi, Amerigo Verardi, Giovanni Lindo Ferretti, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Cmqmartina, Francesco Bianconi, Andrea Chimenti, Lorenzo Kruger e molti altri.

Tanti gli eventi, le mostre e i dibattiti che si terranno in città, così come diversi saranno i premi che verranno assegnati, tra i principali e storici della manifestazione, ricordiamo il PIMI (premio italiano per la musica indipendente), il PIVI (premio italiano per il video indipendente) e la Targa Mei Musicletter (premio nazionale per il giornalismo musicale sul web) con il relativo premio speciale a Bauli in Piazza quale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo“.

Tra le mostre in programma, invece, ci preme segnalare quella dedicata alla richiesta di liberazione di Patrick Zaki organizzata con Amnesty International. (La redazione)