L’appello lanciato da Bauli in Piazza – We Make Events Italia per una ripartenza al 100% degli eventi artistici e culturali è chiaro, comprensibile e giustificato.

Ormai da mesi nel mondo, con metodi simili, si entra senza restrizioni agli eventi pubblici. Sui mezzi pubblici si accede senza nessun controllo e di fatto senza alcun limite. A scuola si pensa di eliminare ogni forma di distanziamento. In Italia manifestazioni pubbliche organizzate dai politici si svolgono senza alcuna restrizione e senza nessun controllo. Diamo un senso al Green Pass: riaprire gli eventi con il 100% delle capienze subito. Dalla pagina FB di Bauli in Piazza

L’associazione – che il prossimo 2 ottobre sarà premiata a Faenza con il Premio speciale – Targa Mei Musicletter 2021 quale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo” – chiede insomma che si riaprano gli eventi al 100% delle capienze con l’uso del Green Pass. (La redazione)