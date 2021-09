The Other Side Of Life: Piano Ballads è il nuovo album dei newyorkesi Beach Fossils, una delle realtà indie rock attualmente più conosciute negli Stati Uniti, ma anche oltreoceano.

In occasione della loro quarta fatica discografica, il fondatore della band, Dustin Payseur, ha voluto rivisitare in chiave piano jazz alcuni brani estratti dai tre dischi precedenti.

E il risultato finale è decisamente piacevole e accattivante, per via delle sue intriganti ballate per piano che si arricchiscono di sassofoni, contrabbassi e deliziose parti di batteria jazz suonate con le classiche spazzole.

In uscita il 19 novembre 2021 per Bayonet Records, The Other Side Of Life: Piano Ballads si preannuncia un disco di canzoni indie rock dalle atmosfere eleganti, raffinate e naturalmente nostalgiche.

Il primo brano estratto dall’album è This Year (Piano). Il video che lo accompagna è di Andrew Cigna. (La redazione)