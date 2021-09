Newyorkese dalla testa ai piedi, Lily Konigsberg è una delle voci più particolari della scena pop indipendente contemporanea.

Lily We Need To Talk Now è il suo album di debutto in arrivo il 29 ottobre 2021 per la piccola label Wharf Cat Records.

Sono bastati due singoli, That’s The Way I Like It e Sweat Forever, per stregare prima la BBC inglese e poi la stampa americana.

Con canzoni degne del miglior pop rock anni ’90, Lily Konigsberg è stata accostata dal New York Times tanto a Sheryl Crow quanto a Tori Amos per la qualità della scrittura.

Stando alle premesse Lily We Need To Talk Now si preannuncia, dunque, un esordio con i fiocchi, realizzato da una delle artiste statunitensi più promettenti. (La redazione)